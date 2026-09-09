Держстат погіршив оцінку зростання ВВП України у II кв.-2026 проти II кв.-2025 до 0,4%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в другому кварталі 2026 року збільшився на 0,4% порівняно з квітнем-червнем 2025 року, таку оновлену оцінку дала у середу Державна служба статистики, яка на початку серпня попередньо оцінила його зростання у 0,6%.

"Зміна оцінки реального ВВП у другому кварталі 2026 року відбулася внаслідок уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства (звіти про виконання Державного та місцевого бюджетів), отримання розширених даних Платіжного балансу, а також надходження нових даних від НБУ щодо фінансових корпорацій, страхових компаній, ломбардів, Пенсійного фонду, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, надходження додаткових даних зі статистики послуг, а саме щодо поштової та кур'єрської діяльності та телекомунікацій", – пояснив Держстат на своєму сайті.

Згідно з його даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, реальний ВВП зріс на 0,3%, тоді як попередня оцінка становила 0,4%.

Номінальний ВВП за другий кварталі 2026 року становив 2 трлн 305,7 млрд грн порівняно із 2 трлн 47,2 млрд грн у першому кварталі, повідомив Держстат.

Як повідомлялося, у першому кварталі цього року, за даними статистичного відомства, реальний ВВП України скоротився проти відповідного періоду 2025 року на 0,6%, а проти попереднього кварталу – на 0,7%.

У 2025 році зростання ВВП України сповільнилося до 1,8% з 2,9% у 2024 році з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної агресії. Торік у четвертому кварталі Держстат оцінив збільшення ВВП у 3,0%, у третьому – у 2,1%, у другому – у 0,7% та у першому – у 0,8%.

Нацбанк наприкінці липня цього року повернув прогноз зростання реального ВВП у 2026 році до 1,8% з 1,3% у квітневому Інфляційному звіті завдяки очікуванням значного зовнішнього фінансування, яке піде на внутрішнє виробництво сектор ОПК. НБУ очікує, що у третьому кварталі зростання ВВП прискориться до 2,1%, у четвертому – до 4,2%, а у першому кварталі наступного року – до 5,2%.

МВФ у червні-липні погіршив прогноз зростання реального ВВП України цього року до 1,0-1,6% з 1,8-2,5%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%.

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1,6% з 2,4%, на яких базувався держбюджет-2026 під час його затвердження наприкінці минулого року.