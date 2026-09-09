Кабмін розподілив майже 400 млн грн на відновлення 11 житлових будинків у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві – Корецький

Кабінет міністрів розподілив майже 400 млн грн на відновлення 11 житлових будинків у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"У межах наявного фінансування Фонду ліквідації наслідків збройної агресії забезпечуємо відновлення пошкодженого житла на Харківщині. Уряд спрямував майже 400 млн грн передбаченого в бюджеті фінансування на відновлення 11 житлових будинків у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основний етап робіт запланований на 2026-2027 роки", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він наголосив, що необхідно оперативно реагувати на нові руйнування та завершувати вже розпочаті роботи.

"Особливо це важливо для прифронтових громад, щоб люди могли повертатися до своїх домівок і залишатися жити у своїх громадах. Уряд продовжує відновлювати постраждалі регіони та забезпечувати необхідне фінансування для реалізації готових і вже розпочатих проєктів", – додав він.