Мінфін звернувся до НБУ щодо оцінки двох членів наглядради Сенс Банку

Міністерство фінансів України звернулося до Національного банку України (НБУ) щодо оцінки професійної придатності та бездоганності ділової репутації голови комітету з управління ризиками наглядової ради державного Сенс Банку Олександра Щура та голови аудиторського комітету Олега Містюка, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, оприлюднивши відповідний лист.

У листі зазначається, що звернення пов'язане з інформацією, оприлюдненою в журналістських розслідуваннях та озвученою на відкритих засіданнях Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, а також іншою публічною й офіційною інформацією щодо діяльності банку.

2 вересня заступник міністра фінансів Юрій Драганчук заявив на засіданні ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки, що Мінфін найближчим часом проведе ще один відбір незалежного члена наглядової ради Сенс Банку.

21 серпня уряд ввів до наглядової ради банку представником держави ексдиректорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову, а 31 серпня призначив незалежним членом ради колишнього голову ПриватБанку Герхарда Бьоша. Обидві кандидатури ще має погодити Нацбанк.

Як повідомлялося, після вступу на посаду хоча б одного з двох новопризначених членів наглядова рада матиме необхідний кворум для правомочних засідань. Це дасть їй змогу розглянути припинення повноважень голови правління Олексія Ступака, чого вимагає Нацбанк після визнання його таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.

Згідно з інформацією на сайті Сенс Банку, наразі до наглядової ради входять п’ять осіб. Незалежними членами є заступник голови ради Пьотр Новак, Містюк, Щур та Петер Новак, а представником держави – Віталій Зінніков.