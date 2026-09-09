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Економіка

Німеччина передала енергообладнання для Черкащини, Чернігівщини та Києва – Міненерго

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Німеччина передала енергообладнання для Черкащини, Чернігівщини та Києва – Міненерго
Фото: Міненерго

Зі складів хабів Міністерства енергетики України передано енергетичне обладнання до підприємств критичної інфраструктури Черкащини, Чернігівщини та Києва за підтримки Німеччини, повідомило відомство у середу.

"Допомога включає два силові трансформатори для Чернігівщини, електродвигун для Черкащини та дизельний генератор із супутнім обладнанням для медичного закладу у м.Києві", – зазначили у Міненерго.

Допомогу надали RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційна платформа (SPF) Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

#енергетика #регіони #німеччина #енергообладнання
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