Німеччина передала енергообладнання для Черкащини, Чернігівщини та Києва – Міненерго

Зі складів хабів Міністерства енергетики України передано енергетичне обладнання до підприємств критичної інфраструктури Черкащини, Чернігівщини та Києва за підтримки Німеччини, повідомило відомство у середу.

"Допомога включає два силові трансформатори для Чернігівщини, електродвигун для Черкащини та дизельний генератор із супутнім обладнанням для медичного закладу у м.Києві", – зазначили у Міненерго.

Допомогу надали RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційна платформа (SPF) Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.