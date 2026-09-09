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Економіка

Інфляція у серпні знизилася до 0,1%, але у річному вимірі зросла до 8,1% – Держстат

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Інфляція у серпні знизилася до 0,1%, але у річному вимірі зросла до 8,1% – Держстат
Фото: Unsplash

Споживчі ціни в Україні у серпні 2026 року збільшилися на 0,1% після зростання на 0,3% у липні та зниження на 0,1% у червні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Статвідомство нагадало, що у серпні 2025 року було зафіксовано зниження цін на 0,2%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками серпня 2026 року збільшилася до 8,1% з 7,7% за підсумками липня та 7,2% за підсумками червня, але це все ще нижче 8,2% за підсумками травня.

Зазначається, що у серпні-2026 базова інфляція зросла до 0,5% з 0,3% у липні, що відповідає рівню червня. З урахуванням того, що у серпні-2025 базова інфляція становила ті ж 0,5%, у річному вимірі вона залишилася на рівні 8,1%.

Як повідомлялося, Національний банк України наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 10,0% з 9,4% у попередньому квітневому прогнозі, а на 2027 рік – до 6,9% з 6,5%.

Втім днями заступник голови НБУ Володимир Лепушинський у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна" зазначив, що липневе оновлення прогнозу не враховувало нових атак на логістичну інфраструктуру та її руйнування, наслідком яких є додаткове зростання споживчих цін, яке Нацбанк оцінює у 0,4-0,6 відсоткових пунктів.

#інфляція #статистика #держстат
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