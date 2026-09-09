Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо використання доходів від заморожених активів РФ для надання військової допомоги Україні

Європейський суд загальної юрисдикції відхилив у середу позов Угорщини проти рішення Євросоюзу про використання доходів від заморожених російських активів на військову допомогу Україні.

"Суд загальної юрисдикції відхиляє позов на тій підставі, що справа не підпадає під його юрисдикцію", – йдеться в пресрелізі на сайті суду.

Рішення може бути оскаржене протягом двох місяців і 10 днів.

У травні 2024 року Рада ЄС схвалила план щодо використання доходів від заморожених активів РФ для підтримки України. Угорщина утрималася від голосування, і коли в червні того ж року комітет Європейського фонду миру проголосував за виділення першого траншу, Будапешт не допустили до голосування. У підсумку Угорщина звернулася до суду ЄС з вимогою скасувати це рішення, посилаючись на порушення процедури голосування.