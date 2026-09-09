BGV і SAGA завершили першу вежу ЖК Boston Creative House

BGV Development та SAGA Development завершили будівництво та ввели в експлуатацію перший спільний проєкт – 25-поверхову вежу житлового комплексу Boston Creative House на Почайні в Києва, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі BGV Development.

Проєкт Boston Creative House складається з двох 25-поверхових веж і передбачає 610 квартир. Комплекс також включає апарт-готель Circle на 382 апартаменти, підземний та наземний паркінги на 270 паркомісць, двір без автомобілів та масштабну інфраструктуру. У межах першого етапу введено в експлуатацію одну з веж, що включає 305 квартир та 17 дворівневих апартаментів.

"Це перший проєкт, який ми реалізуємо разом із SAGA Development, і для нас важливо, що це партнерство сьогодні має конкретний результат. Швидкість адаптації процесів до жорстких умов, альтернативні джерела живлення, посилення команди на майданчику дали змогу не зупиняти роботи та зберігати темп будівництва. Сталість девелопменту – це здатність виконувати взяті на себе зобов'язання незалежно від обставин, бути надійним партнером і доводити розпочате до кінця", – наголосив Максим Коваленко, СЕО BGV Development.

Станом на час введення першої вежі в експлуатацію у ній уже придбано 96% квартир.

Наступним етапом реалізації стане завершення другої вежі та формування всієї запланованої інфраструктури Boston Creative House. Зокрема, на території комплексу передбачено медичний центр, школа та дитсадок під управлінням Mriydiy, падел-клуб, фітнес-простір Smartass, коворкінг Spaces, салон краси Backstage та івент-хол. Заплановано гастрономічні та торговельні локації на кшталт "Спельти", простори спільного користування та паркінги.

BGV Development створено у червні 2024 року. Входить до інвестиційної групи BGV Group Management Геннадія Буткевича. Реалізує проєкти житлової, комерційної і заміської нерухомості.

Як повідомлялось, співпраця компаній BGV Group Management та SAGA Development розпочалася в 2024 році з проєкту Boston Creative House. У листопаді 2025 року було оголошено про перезапуск ще ЖК бізнес-класу OZON Concept House.