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Економіка

Одещина зібрала рекордний врожай у понад 5 млн тонн ранніх зернових і зернобобових культур – ОВА

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Аграрії Одеської області завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур, зібравши понад 5 млн тонн зерна з площі близько 1,2 млн га, середня урожайність склала 42 ц/га, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Телеграм.

"Це найвищий показник в історії Одеської області. Такого результату наші аграрії досягли попри повномасштабну війну, продовжуючи забезпечувати продовольчу безпеку та зміцнювати економіку регіону й держави", – повідомив Кіпер.

Наразі, за його словами, господарства області вже розпочали збирання пізніх культур та посів озимих під урожай наступного року.

#регіони #жнива #одеська_область
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