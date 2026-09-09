ТЦ Metro в Миколаєві тимчасово зачинено після пошкодження російським дроном

Внаслідок ворожої атаки ввечері 8 вересня було пошкоджено дроном торговельний центр Metro у Миколаєві, повідомила пресслужба компанії "Metro Україна".

"На щастя, ніхто зі співробітників та відвідувачів Metro не постраждав. Наша команда вже працює над оцінкою пошкоджень та шляхами відновлення, щоб якнайшвидше повернутися до роботи та знову зустрічати вас у Metro", – повідомила пресслужба.

Наразі торговельний центр Metro у Миколаєві тимчасово зачинено, про дату відновлення роботи буде повідомлено додатково на сайті metro.ua, офіційних сторінках в соціальних мережах або в персональній комунікації.

ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" засновано у 2003 році. Об'єднує 21 класичний центр оптової торгівлі Metro Cash&Carry в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську та Житомирі, а також три магазини смарт-формату в Тернополі, Луцьку та Чернігові.

За даними Опендатабот, за підсумками 2025 року дохід "Метро Кеш енд Кері Україна" зріс на 17,97% – до 33.92 млрд грн, при цьому чистий збиток становив 380 млн 903 тис. грн проти чистого прибутку 108 млн 133 тис за 2024 рік.

"Метро Кеш енд Кері Україна" входить до складу Metro Group, однієї з провідних міжнародних торговельних компаній.