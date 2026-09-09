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IDS Ukraine через обстріли перебудувала логістику, збільшила кількість партнерів-перевізників на 30%

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IDS Ukraine через обстріли перебудувала логістику, збільшила кількість партнерів-перевізників на 30%
Фото: АРМА

Група компаній IDS Ukraine перебудувала логістику, змінила території дистриб'юторів та на 30% збільшила кількість партнерів з транспортування за рахунок дрібних перевізників і фізичних осіб-підприємців (ФОП), розповів генеральний директор "IDS Ukraine" Марко Ткачук.

"Додатково ускладнюють роботу обстріли, які руйнують логістичні центри й склади наших партнерів. Нам доводиться постійно змінювати маршрути й частіше возити воду напряму в магазини. Ми на 30% збільшили кількість партнерів завдяки залученню дрібних перевізників та ФОПів із кількома машинами", – розповів він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання стосовно головних викликів для компанії, крім логістики та подорожчання пального, Ткачук назвав міграцію і, як наслідок, – скорочення споживання. Зменшення доходів населення та міграційні процеси змусили шукати нові канали роботи, тому вирішено запустити B2B-платформу e-Morshynska, котра забезпечує 10% продажів у традиційному роздробі за принципом прямого замовлення без залучення торгових агентів.

Крім того, проблемою залишаються кадри. За словами Ткачука, через те, що бронювання охоплює лише половину працівників, гостро відчувається дефіцит водіїв.

Для покращення планування в умовах невизначеності IDS Ukraine перебуває на фінальному етапі впровадження системи ERP для управління запасами, додав він.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф". До ГК входять Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

#ids #логістика #ids_ukraine #марко_ткачук
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