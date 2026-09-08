Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 7 міс. зменшився на 11,2% – Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-липні 2026 року зменшився на 11,2% порівняно із січнем-липнем 2025 року, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Як повідомило статвідомство, обсяг виробленої будівельної продукції в січні-липні становив 130,1 млрд грн.

За даними Держстату, у липні-2026 до липня-2025 обсяги будівництва зменшилися на 25,9%, з них зведення інженерних споруд – на 36%, нежитлових будівель – на 15,9%. При цьому обсяги житлового будівництва виросли на 0,5%.

У липні-2026 до попереднього місяця обсяги будівництва збільшилися на 17,5%, зокрема, в категорії житла – на 4%, нежитлових будівель – на 19,1%, інженерних конструкцій – на 19,9%.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції в липні 2026 року в житловому будівництві становили 60,2%, нежитловому – 126%, інженерному – 86,5%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 62,6%, 120,1% і 103,4% відповідно.

Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт у липні становила 45,6%, ремонту – 30,1%, реконструкції та інших робіт – 24,3%.

Джерело: https://stat.gov.ua/