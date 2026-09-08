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Економіка

Вашингтон запровадив санкції проти іранського авіасектору та пов'язаних з ним структур – Мінфін США

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Вашингтон запровадив санкції проти іранського авіасектору та пов'язаних з ним структур – Мінфін США

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти 36 організацій, що підтримують іранський авіаційний сектор, який іранська влада використовує для перекидання зброї, персоналу та незаконних вантажів, йдеться в заяві, опублікованій у вівторок відомством.

У документі зазначається, що ці заходи спрямовані також проти підставних компаній, іноземних посередників та обхідних маршрутів перевантаження, які Іран використовує для отримання літаків американського виробництва та секретних технологій.

У рамках вжитих заходів OFAC звернуло увагу й на фірми з третіх країн, які сприяють діяльності Mahan Air.

"Сьогодні ми ввели санкції проти компаній, які продовжують підтримувати авіакомпанію Mahan Air. Нехай це послужить попередженням для всіх, хто веде справи з рештою іранських авіакомпаній – ви ризикуєте бути відрізаними від глобальної фінансової системи", – прокоментував заходи американських властей голова Мінфіну США Скотт Бессент.

#іран #санкції #сша #авіація
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