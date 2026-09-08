Ринок мотоциклів у серпні зріс на 11% – експерти

Ринок мотоциклів (нові, імпортовані вживані, внутрішні перепродажі) в серпні 2026 року зріс на 10,8% порівняно з серпнем 2025 року – до 9,516 тис., що, однак, на 15,5% менше за показник липня 2026 року, повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

"Загалом порівняно з липнем купили на 1 748 мотоциклів менше. Найбільша абсолютна зміна припала на нові мотоцикли – мінус 1 087; внутрішніх перепродажів стало на 421 менше, а імпортованих уживаних – на 240.

При цьому скорочення порівняно з липнем і приріст до серпня-2025 показали всі три сегменти. Зокрема, внутрішні перепродажі (36,4% ринку) скоротились на 10,8% до липня, але зросли на 28,5% до серпня-2025, склавши 3,468 тис. од.

Перші реєстрації імпортованих вживаних (7,5% ринку) склали 718 од. – відповідно на 25,1% менше та на 3,5% більше, а реєстрації нових (найбільший сегмент, 56% ринку) склали 5,33 тис. – на 16,9% менше за липень-2026, але на 2,5% більше за серпень торік.

В сегменті внутрішніх перепродажів першу п'ятірку сформували марки Honda (346), Lifan (329), Kovi (275), Geon (259) і Yamaha (252).

Серед марок уживаних імпортованих лідирували Honda (207), Yamaha (126), Suzuki (117), Kawasaki (96) і Harley-Davidson (53), а серед нових попереду китайські Spark (830), Kovi (723), Lifan (722), Musstang (593) і Forte (423).

"Нові мотоцикли й надалі формують понад половину ринку, проте структура залишається неоднорідною: у новому сегменті домінують масові доступні моделі, а імпорт уживаних вирізняється значно старшим віком техніки", – зазначають експерти.

Вони також констатують, що електромотоцикли залишаються вузькою нішею: в серпні придбано лише 6 од., або 0,1% загального обсягу.

Аналізуючи період продажів мотоциклів з серпня 2025 по серпень поточного року, в ІДА зазначають, що найбільший місячний обсяг припав на травень 2026 року – 11,919 мотоциклів, тоді як у червні купили 11,299 тис., у липні – 11,718 тис., в серпні – 9 516.

"Серпневий результат став п'ятим за величиною в цьому періоді й помітно перевищив зимові рівні", – йдеться у дописі.

Джерело: https://eauto.org.ua/news/101156-rinok-motocikliv-u-serpni-zris-na-10-8-za-rik-ale-vidstupiv-vid-litnogo-piku