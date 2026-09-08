Стабільність ринку бензину в серпні забезпечили налагоджений імпорт та нелегальне виробництво – "А-95"

Імпорт автомобільних бензинів у серпні 2026 року склав 152 тис. т, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року, в той час як з початку року було ввезено 1,12 млн т, або на 16% більше, ніж за 8 місяців рік назад.

Про це повідомили у консалтинговій групі "А-95" за результатами спеціального дослідження у вівторок.

"Незмінним лідером за обсягами постачань залишається Литва – 51,8 тис. т (34% від загального імпорту)", – зазначили в "А-95".

Польща посідає другу стрічку з результатом 40,1 тис. т бензину (26%).

Сумарна частка двох країн за рік збільшилась з 55% до 60%.

Як пояснили в групі, вказаний результат здебільшого забезпечив власник НПЗ у Литви й Польщі в особі групи ORLEN, яка відвантажила 78,8 тис. т або 52% загального серпневого імпорту.

Своєю чергою, відвантаження з Німеччини скоротилися на 13% – до 18,2 тис. т, з яких 11,2 тис. т або 61,5% припало на мережу UPG.

За даними "А-95", імпорт високооктанового палива на південному напрямку, як і у випадку з дизпаливом, помітно знизився. Зокрема, в серпні румунський імпорт впав на третину – до 23,4 тис. т., грецький – на 40%, – до 15 тис. т.

"Головною причиною значного падіння імпорту з півдня став ціновий чинник. У серпні, коли дефіцит ринку вже не загрожував, компанії скоротили закупівлі більш коштовного палива з Румунії й Греції", – зазначили в консалтинговій групі.

Серед імпортерів лідирує ОККО – 46,1 тис. т у серпні і 302 тис. т з початку року, що становить 27% від загального обсягу імпорту. Другу позицію розділили одразу три компанії – WOG, UPG та UKRNAFTA, кожна з яких імпортувала близько 20 тис. т.

"В серпні постачання бензину були меншими через великі перехідні залишки та зростання кустарного виробництва всередині країни завдяки можливості додавання безакцизних розчинників", – пояснили в "А-95".

Як вважають в консалтинговій групі, відповідним державним органам, насамперед Державній податковій службі слід приділити вказаному фактору підвищену увагу, оскільки мова йде, окрім втрат державного бюджету, також про сумнівну якість такого пального.