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Економіка

Модель страхування воєнних ризиків повинна сприяти розвитку приватного страхового ринку – НБУ

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Модель страхування воєнних ризиків повинна сприяти розвитку приватного страхового ринку – НБУ
Фото: https://bank.gov.ua

Модель страхування воєнних ризиків може діяти як державно-приватне партнерство, коли перший рівень збитків покриває держава, а наступні – страховий ринок та міжнародні перестраховики, вважає перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Важливо, щоб така модель сприяла розвитку приватного страхового ринку, а роль держави з часом зменшувалася", - сказав він на "круглому столі" на тему "Страхування воєнних ризиків в Україні: від викликів до системних рішень".

Як повідомляється на сторінці НБУ в соцмережі "Фейсбук", Ніколайчук також зазначив, що для запуску такої системи необхідно визначити модель її фінансування та справедливого розподілу ризиків. Україна працюватиме над залученням зовнішнього ресурсу від європейських партнерів, водночас на першому етапі частка держави має бути суттєвою.

За словами топ-менеджера НБУ, нова модель убезпечення від збитків, заподіяних війною, повинна допомогти українському бізнесу вистояти та відновлюватися навіть в умовах високих ризиків. Йдеться не просто про компенсацію втрат підприємствам, а про посилення стійкості усієї економіки. "Адже доступне убезпечення від воєнних ризиків дає змогу державі за обмежених бюджетних ресурсів створити значно більший механізм захисту бізнесу та передумови для відновлення й економічного зростання", - зазначив він.

#нбу #страхування_воєнних_ризиків
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