Обстріли ускладнюють експорт і посилюють попит на імпорт та валюту – НБУ

Посилення російських атак на виробничу, логістичну та енергетичну інфраструктуру України ускладнює експорт, збільшує потребу в імпорті та додатково тисне на валютний ринок і ціни, пояснив заступник голови регулятора Володимир Лепушинський у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що в липні експорт товарів скоротився порівняно з попереднім місяцем приблизно до $2,9 млрд, тоді як імпорт зріс до $8,8 млрд, унаслідок чого торговельний дефіцит розширився.

Лепушинський пов'язав погіршення зовнішньої торгівлі, зокрема, з блокуванням морської логістики та руйнуванням інфраструктури, які обмежують можливості експортерів. Водночас відновлення пошкоджених потужностей і підготовка до зими збільшують потребу в імпорті обладнання та інших товарів.

У серпні залізничні перевезення зерна скоротилися приблизно на 35% порівняно з липнем – до 1,3 млн тонн. При цьому більша частина залізничного агроекспорту переорієнтовувалася на західні переходи, зростали перевезення в напрямку Дунайських портів.

Валютний ринок, за оцінкою Лепушинського, відчуває вплив війни не лише через зовнішню торгівлю, а й через бюджет. У липні-серпні бюджетні видатки та дефіцит суттєво зросли, що збільшує обсяг гривні в економіці, частина якого перетворюється на попит на імпорт і валюту.

У липні та серпні НБУ продавав на валютному ринку приблизно по $4,8 млрд, такі обсяги відображають об'єктивну потребу перерозподіляти профіцит валюти в державному секторі для покриття її дефіциту в приватному.

Водночас Лепушинський зазначив, що українська економіка продовжує адаптуватися: бізнес перебудовує логістику, експортери шукають альтернативні маршрути, а пошкоджені потужності відновлюються.