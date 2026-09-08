Київщина прагне долучитися до програми CORE для підтримки бізнесу та відновлення підприємств – Ткаченко

Київська область обговорила можливість долучення до програми "CORE: Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030" та залучення підтримки для регіональних проєктів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він провів зустріч із представниками Helvetas Ukraine та International Labour Organization Ukraine, які працюють над реалізацією програми.

За словами Ткаченка, російські удари завдають підприємствам значних збитків, впливаючи не лише на власників зруйнованих об'єктів, а й на інші підприємства, які втрачають продукцію, виробничі потужності, робочі місця та можливість повноцінно працювати.

"Тому під час зустрічі з партнерами обговорили можливість залучення Київщини до Програми та підтримки регіональних проєктів. Говорили про допомогу малому та середньому бізнесу, його модернізацію та розвиток пріоритетних для області секторів", – йдеться в повідомленні, поширеному Ткаченком у Телеграм.

Окрему увагу приділили можливостям грантової підтримки для відновлення пошкодженої виробничої та логістичної інфраструктури, закупівлі обладнання, тимчасової релокації підприємств та компенсації інших витрат, необхідних для повернення підприємств до роботи.

"Київщина має сильну економіку, потужний бізнес і великий потенціал. Нашим завданням є разом створити умови, щоб підприємства вистояли, відновилися, розвивалися і ставали ще сильнішими", – наголосив Ткаченко.