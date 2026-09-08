На Одещині будується до зими 94,8 МВт нової генерації та буде поставлено енергообладнання на EUR130,7 млн – Шмигаль

Фонд підтримки енергетики України профінансує закупівлю критичного обладнання для підприємств Одеської області в рамках підготовки до опалювального сезону на EUR130,7 млн, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль у вівторок.

"На сьогодні укладено контракти на загальну суму близько EUR41,2 млн, з яких обладнання на суму EUR26,5 млн вже доставлене в регіон", – написав він у Телеграм за результатами поїздки на об'єкти електроенергетичної інфраструктури регіону.

За його словами, на Одещині продовжується розвиток розподіленої генерації, зокрема, за підтримки UNDP створюються нові об'єкти загальною потужністю 94,8 МВт. Вже закуплено та доставлено в регіон 11 когенераційних установок, 4 генераційні, 4 газопоршневі та одна газотурбінна.

Перший віцепрем'єр висловив окрему подяку японській агенції JICA за доставку в область 24 генераторів потужністю 4,18 МВт.

Окрім того, до реалізації проєкту "Промінь надії" на Одещині залучено 15 закладів охорони здоров'я. Шість із них уже мають власну генерацію електроенергії від сонячних електростанцій загальною потужністю 0,83 МВт.