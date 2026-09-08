Maersk припиняє роботу із терміналом у Борисполі з операційних причин

ТОВ "Мерск Україна Лтд", офіційне представництво міжнародної судноплавної та логістичної групи A.P. Moller-Maersk повідомило про припинення співпраці із терміналом у м.Бориспіль (Київська обл.), оператором якого є Bit Vantage LLC, посилаючись на операційні причини.

"Просимо взяти до уваги, що з операційних причин "Мерск Україна" припиняє роботу з терміналом м.Бориспіль оператора Bit Vantage LLC", – йдеться у повідомленні компанії у Телеграм-каналі.

Зазначається, що клієнтам, чиї імпортні вантажі не прибули на термінал, перебувають у дорозі або плануються до відправлення, слід звернутися до представників інтермодального відділу для отримання подальшої інформації.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", – наголосили в "Maersk Україна".

У липні датська компанія Maersk тимчасово призупинила подальше надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП) через російські обстріли його інфраструктури.

На початку серпня компанія запровадила тимчасовий залізничний сервіс між румунською Констанцою та українськими терміналами з огляду на поточну ситуацію в портах Одеського регіону. Зазначалося, що сервіс працюватиме в імпортному та експортному сполученні до 1 жовтня 2026 року або до стабілізації ситуації. До вартості перевезення входить оформлення транзитної декларації Т1.

A.P. Moller-Maersk – найбільша міжнародна корпорація, світовий лідер у сфері морських контейнерних перевезень та логістики зі штаб-квартирою в Копенгагені. Оперує флотом із сотень суден, здійснює управління ланцюгами поставок в понад 130 країнах.