Українці відправили близько 200 тис. посилок "Укрпоштою" до США після зміни митних правил, новий етап очікується 22 жовтня

Українці після впровадження нових митних правил від США наприкінці липня цього року відправили близько 200 тис. посилок до цієї країни через АТ "Укрпошта", водночас наступний етап змін американських митних правил очікується 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів, йдеться у повідомленні національного поштового оператора у вівторок.

Згідно із релізом "Укрпошти", компанія вже розпочала підготовку системи оформлення до нових вимог від США.

Окремо національний поштовий оператор нагадав, що до набуття нових змін наприкінці липня, фахівці здійснили оновлення особового кабінету, митного калькулятору та API, якими користуються партнери й українські онлайн-продавці.

Зазначається, що у межах впроваджених нових правил, замість єдиної ставки у 10%, її розмір тепер залежить від категорії товару, тоді як для оформлення необхідно вказувати 10-значний код товару ТНЗЕД (УКТЗЕД), а поріг вартості для спрощеного оформлення зріс із $800 до $2,5 тис.

"Наше головне завдання – зробити так, аби будь-які зміни міжнародних правил були непомітними для українських продавців. 200 тис. посилок до США за новими правилами – це показник стійкості нашого бізнесу, ефективної роботи команди "Укрпошти" та підтримки економіки держави під час війни", – цитуються у релізі слова генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

У компанії уточнили, що доставка до США становить від семи днів, а тариф PRIME для міжнародних відправлень стартує від $6.

Раніше Смілянський у телеграм-каналі повідомляв, що за новими митними правила від Європейського Союзу, які діють з 1 липня, українці здійснили 50 тис. відправлень через послуги "Укрпошти", а найбільша їх кількість була відправлена до Німеччини, Франції та Польщі.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" гендиректор "Укрпошти" зазначав, що національний поштовий оператор не спостерігав падіння обсягів відправлень посилок з України на тлі запроваджених ЄС у липні нових правил, які передбачають стягнення мита у розмірі EUR3 у посилках вартістю до EUR150.

Тоді уточнювалось, що відповідний захід є тимчасовим і діятиме до 1 липня 2028 року, поки не запрацює Центр митних даних ЄС (EU Customs Data Hub) і не будуть запроваджені постійні тарифні ставки.

Джерело: https://t.me/igorsmelyansky/5178