Попит на електромобілі в Україні у серпні скоротився на 47% – "Укравтопром"

Український автопарк у серпні поточного року поповнили 4,2 тис. електромобілів (нових і вживаних), що на 47% менше, ніж за той же місяць минулого року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Водночас порівняно з липнем поточного року реєстрації електромобілів зросли на 7,7%.

Традиційно основну кількість зареєстрованих електромобілів становили легкові – 4,074 тис., з яких 503 од. були новими (-73%), а 3,571 тис. – уживаними (-37%).

Серед 160 комерційних BEV новими були тільки два (у серпні-2025 з 175 од. новими були 24 авто).

Найпопулярнішими новими електромобілями у липні 2026 були BYD Sea Lion 06 EV – 102 од.; Zeekr 001 – 46 од., Zeekr 7X – 44 од., MG4 EV – 36 од. та TOYOTA BZ4X – 33 од.

Серед вживаних найчастіше вперше реєструвались Tesla Model Y – 494 од., Tesla Model 3 –480 од., Nissan Leaf –454 од., Chevrolet Bolt – 199 од. та Hyundai Ioniq 5 – 160 од.

Як повідомлялось, влітку минулого року вже почалось стрімке зростання попиту на електромобілі у звязку з планами введення з 1 січня 2026 року ПДВ при розмитненні електромобілів. Зокрема, у грудні, останньому місяці розмитнення електромобілів без ПДВ, попит на них збільшився у 8,6 раза до грудня-2024 – до 32,8 тис. од.

Загалом автопарк України у 2025 році поповнили 110,2 тис. електромобілів – вдвічі більше, ніж попереднього року. Частка нової техніки становила 20% проти 24% у 2024 році.

Джерело: https://t.me/ukrautoprom/6671