Міноборони та Мінекономіки опрацюють питання захисту логістичних центрів

Міністерство оборони та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України мають опрацювати питання захисту критично важливих для економіки логістичних центрів, повідомив співвласник EVA та VARUS Руслан Шостак у Facebook за результатами зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками ритейлу.

"Нещодавня зустріч президента Володимир Зеленський з представниками ритейлу була максимально предметною. І головне – вона вже дала конкретні рішення та конкретні доручення", – написав він.

За словами Шостака, серед пропозицій, які обговорювались – розширення пільгового ((5-7-9%) кредитування для великого бізнесу, який постраждав від російських ударів.

"Коли за одну ніч знищується склад або розподільчий центр вартістю в сотні мільйонів гривень, йдеться вже не лише про збитки однієї компанії. Виникає ланцюгова реакція: постачальники, розрахунки, зарплати, товарні запаси, споживання, податки. Саме цього й домагається агресор – зруйнувати не лише об'єкт, а й економічні зв'язки навколо нього. Тому доступ великого системного бізнесу до інструментів швидкого відновлення – це питання стійкості економіки", – наголосив він.

Критичним для економіки є захист логістичних хабів, які "є інфраструктурою життєзабезпечення країни".

"Один знищений розподільчий центр може зупинити постачання для сотень магазинів і знищити товарні запаси на сотні мільйонів гривень. За підсумками зустрічі Міністерство оборони України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України мають опрацювати питання захисту критично важливих для економіки логістичних центрів. Це важлива зміна самого підходу держави до логістичної інфраструктури", – написав Шостак.

Окремо на зустрічі, за його словами, обговорювалася дерегуляція відновлення розподільчих комплексів.

"Абсурдно, коли росія знищує розподільчий центр за кілька хвилин, а українському бізнесу потім потрібні місяці, щоб пройти всі процедури для його відновлення. Сьогодні швидкість відновлення інфраструктури – це не бюрократичне питання. Це питання економічної стійкості країни", – підкреслив Шостак.

Як резервні рішення бізнес також запропонував створювати митні склади на території прикордонних країн ЄС для зберігання товарів, призначених для України.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122230526666511158&id=61565334749822&mibextid=wwXIfr&rdid=HdiNNL0bekk86DtS