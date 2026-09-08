Латвія має намір запровадити мито 300% на російське та білоруське зерно

Уряд Латвії планує ввести 300%-ве мито на російське та білоруське зерно та продукти його переробки, заявив журналістам прем'єр-міністр країни Андріс Кульбергс.

"Латвія прагне досягти єдиної позиції серед балтійських держав, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону", – сказав Кульбергс, якого цитують латвійські ЗМІ.

Він уточнив, що обмеження також поширяться на зерно, що поставляється з Білорусі.

За словами латвійського прем'єра, він уже провів переговори з цього приводу з прем'єр-міністром Естонії та планує аналогічні переговори з головою уряду Литви.

Повідомляється, що також планується надати можливість огляду транзитних вантажів та співпраці з українськими представниками й лабораторіями у визначенні походження зерна, щоб виключити поставки з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомлялося, раніше міністр сільського господарства Литви Кястутіс Мажейка доручив перевірити походження зерна, що перевозиться через країну транзитом із Росії та Білорусі.