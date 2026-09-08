Пошкоджено ТРК City Mall у Запоріжжі, Arricano планує його відновити

ТРК City Mall у Запоріжжі, що належить компанії Arricano, фактично знищено внаслідок російського удару у понеділок, компанія планує відновити ТРК, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Раніше, 2 вересня, компанія ухвалила рішення про призупинення роботи ТРК City Mall з огляду на поточну безпекову ситуацію.

"Вночі у понеділок внаслідок російського удару було фактично знищено City Mall у Запоріжжі. На щастя, обійшлося без людських жертв. Це найголовніше. Це вже другий удар по наших торговельних центрах за останні три тижні. 21 серпня внаслідок атаки безпілотника було зруйновано Sun Gallery у Кривому Розі. Втрата City Mall – це важкий удар для нашої команди, орендарів і сотень людей, які тут працювали. Це також удар по місту, важливою частиною якого City Mall був протягом багатьох років", – повідомили у пресслужбі.

У компанії підкреслили, що всі ці роки команда та акціонери Arricano робили все можливе, щоб навіть у прифронтових містах не зникали місця, де триває життя.

"Ми ремонтували пошкоджене, відновлювали роботу та повертали людей на їхні робочі місця. Ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб відновити City Mall і забезпечити містян необхідними товарами та послугами", – наголосили у компанії.

Як повідомлялось, 21 серпня російські безпілотники двічі завдали удару по ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, в результаті ворожої атаки загинуло 16 осіб, ще 130 отримали поранення. В ніч проти 19 липня внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії по Києву зазнав пошкоджень об'єкт будівництва торговельно-розважального центру на Лук'янівці, що реалізується девелоперською компанією Arricano, постраждалих немає.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компанії володіє чотирма торговими центрами в Україні: ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у Києві, ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, які перебувають на стадії проектування. Крім цього компанія веде будівництво київського ТРК Lukianivka.