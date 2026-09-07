Експорт е/е у серпні перевищив імпорт майже удвічі - DIXI Group

У серпні 2026 року імпорт електроенергії збільшився на 5% порівняно з липнем – до 184 тис. МВт*год, водночас експорт зріс на 63,8% – до 380,9 тис. МВт*год, що стало найвищим місячним обсягом експорту з вересня 2025 року.

"У підсумку Україна другий місяць поспіль зберігає статус нетто-експортера: продаж перевищив купівлю майже удвічі", – повідомив аналітичний центр DIXI Group із посиланням на дані Energy Map у понеділок.

Як зазначили у центрі, протягом звітного періоду споживання електроенергії коливалося переважно під впливом температури. На початку серпня спека та активне використання кондиціонерів підтримували високий попит на електроенергію: за перші 10 днів було імпортовано 46% місячного обсягу.

Вже з 11 серпня торговельний баланс змінився: помірніші температури та висока генерація побутових СЕС сприяли зниженню потреби в імпорті, тоді як експорт майже щодня перевищував імпорт до кінця місяця.

Зростання експортних можливостей у другій половині серпня було зумовлене збільшенням доступної генерації та зниженням внутрішнього попиту. Повернення енергоблока АЕС до роботи після планового ремонту збільшило доступний обсяг генерації, тимчасом як російські обстріли призвели до зниження навантаження з боку окремих великих гірничо-металургійних підприємств. Електроспоживання також помітно скорочувалося в інших секторах економіки – внаслідок цілеспрямованих російських атак на складську інфраструктуру, морські порти та інші об'єкти. У сукупності це створило додатковий ресурс для експорту електроенергії.

За даними Energy Map, найбільшу частку у структурі експорту минулого місяця забезпечила Угорщина – 173 тис. МВт*год, або 45,4%. На Молдову припадало 112,1 тис. МВт*год (29,4%), Румунію – 71,4 тис. МВт*год (18,8%), Словаччину – 21,4 тис. МВт*год (5,6%) і Польщу – 3 тис. МВт*год (0,8%).

Порівняно з липнем 2026 року поставки зросли за всіма напрямками на 55-85%. Однак у річному вимірі загальний обсяг експорту знизився на 15,4% порівняно з серпнем 2025 року (450,1 тис. МВт*год).

Водночас імпорт електроенергії зменшився проти торішнього серпня на 43,6%

Основним напрямком імпорту також залишалася Угорщина, звідки поставлено 74,6 тис. МВт*год (40,6% загального імпорту). На Румунію припадало 41,4 тис. МВт*год (22,5%), Словаччину – 40,6 тис. МВт*год (22,0%), Польщу – 26,9 тис. МВт*год (14,7%) та Молдову – 0,4 тис. МВт*год (0,2%).

Як повідомлялося, імпорт електроенергії в Україну у липні 2026 року скоротився на 40,7% порівняно з червнем – до 175,2 тис. МВт*год, тоді як експорт збільшився на 50,5% – до 232,5 тис. МВ*год. У підсумку в липні, вперше за останні 10 місяців, Україна перейшла до статусу нетто-експортера.