ЄС спрямовує EUR200 млн на поглиблення співпраці з Гренландією – Ляєн

Європейський Союз підкріпить поглиблення співпраці з Гренландією фінансуванням у розмірі 200 млн євро, зокрема у сферах зв'язку, чистої енергетики та критично важливих сировинних матеріалів, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, пакет фінансової підтримки буде реалізований у 2026-2027 роках. Кошти також спрямують на розвиток туризму, освіти, рибальства та житлового будівництва.

"Вона (декларація – ІФ-У) відображає чіткий вибір Гренландії – зміцнювати зв'язки з ЄС. Щоб захистити свої цінності, свободу та інтереси. Європа також робить вибір. Бути більш присутньою та більш залученою до Гренландії та Арктики. Ми поглиблюємо наше співробітництво в усіх напрямках. Зв'язок, чиста енергетика, критично важливі сировинні матеріали. І, звичайно, більше можливостей для народу Гренландії. Ми підкріплюємо ці амбіції сумою у €200 мільйонів", – зазначила Ляєн у соціальній мережі Х.

Про оголошення нового пакета фон дер Ляєн повідомила після підписання спільної декларації між ЄС, Гренландією та Данією.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters зазначало, що Єсропейський Союз планує оголосити про значне збільшення інвестицій у Гренландію зокрема на фоні погроз президента США Дональда Трампа про анексію острова.