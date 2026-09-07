"Кернел" спільно із We build Ukraine та "Зміст.Центр аналізу політики" запустили навчальну програму ППП для громад

Агрохолдинг "Кернел" спільно із аналітичними центрами We build Ukraine та "Зміст.Центр аналізу політики" заявили про запуск першої в Україні Школи публічно-приватного партнерства (ППП) для громад з метою дати знання та інструменти місцевій владі для підготовки економічно обґрунтованих проєктів із відновлення та розвитку регіону для залучення приватного та міжнародного капіталу.

"Громадам бракує прикладної експертизи: як прорахувати окупність, збалансувати ризики та захистити проєкт перед інвестором. Наше завдання — допомогти їм пройти цей шлях від ідеї до готового пакета документів", — наводяться у релізі слова директорки БФ "Разом з Kernel" Лілії Марачканець.

Згідно з опитуванням "Кернел" серед 230 громад, головна перешкода для залучення інвестицій — не відсутність ідей, а брак прорахованої фінансової та юридичної документації, бо наразі лише 4% місцевих рад розбираються в інструментах ППП.

Зазначається, що у першому наборі практичної тримісячної програми бере участь 21 громада. Команди разом із менторами розробляють інвестиційні пропозиції з енергонезалежності, водо- й теплопостачання, житлового фонду та інших сфер.

Фіналом програми стане пітчинг перед міжнародними партнерами, міністерствами та приватними інвесторами, проєкти-переможці отримають експертний супровід аж до моменту фінансування, йдеться у релізі.

Організатори проєкту нагадали, що раніше базовий онлайн-курс проєкту вже пройшли представники 400 громад.

Вони наголосили, що планують масштабувати її та розширити співпрацю з державними інституціями й міжнародними донорами для системного фінансування муніципальних ініціатив.