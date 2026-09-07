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Економіка

"Кернел" спільно із We build Ukraine та "Зміст.Центр аналізу політики" запустили навчальну програму ППП для громад

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"Кернел" спільно із We build Ukraine та "Зміст.Центр аналізу політики" запустили навчальну програму ППП для громад
Фото: Пресслужба Kernel

Агрохолдинг "Кернел" спільно із аналітичними центрами We build Ukraine та "Зміст.Центр аналізу політики" заявили про запуск першої в Україні Школи публічно-приватного партнерства (ППП) для громад з метою дати знання та інструменти місцевій владі для підготовки економічно обґрунтованих проєктів із відновлення та розвитку регіону для залучення приватного та міжнародного капіталу.

"Громадам бракує прикладної експертизи: як прорахувати окупність, збалансувати ризики та захистити проєкт перед інвестором. Наше завдання — допомогти їм пройти цей шлях від ідеї до готового пакета документів", — наводяться у релізі слова директорки БФ "Разом з Kernel" Лілії Марачканець.

Згідно з опитуванням "Кернел" серед 230 громад, головна перешкода для залучення інвестицій — не відсутність ідей, а брак прорахованої фінансової та юридичної документації, бо наразі лише 4% місцевих рад розбираються в інструментах ППП.

Зазначається, що у першому наборі практичної тримісячної програми бере участь 21 громада. Команди разом із менторами розробляють інвестиційні пропозиції з енергонезалежності, водо- й теплопостачання, житлового фонду та інших сфер.

Фіналом програми стане пітчинг перед міжнародними партнерами, міністерствами та приватними інвесторами, проєкти-переможці отримають експертний супровід аж до моменту фінансування, йдеться у релізі.

Організатори проєкту нагадали, що раніше базовий онлайн-курс проєкту вже пройшли представники 400 громад.

Вони наголосили, що планують масштабувати її та розширити співпрацю з державними інституціями й міжнародними донорами для системного фінансування муніципальних ініціатив.

#кернел #ппп
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