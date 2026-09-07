Держенергонагляд рекомендує підприємствам-виробникам та споживачам тепла самостійно оцінювати готовність до зими

Підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність у сфері теплопостачання або є споживачами теплової енергії, можуть самостійно оцінити технічний стан власного теплового господарства в межах підготовки до зими, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд).

"Для цього не потрібно чекати, доки Держенергонагляд проведе перевірку та за її результатами видасть припис", – зазначили у відомстві.

Як пояснили в інспекції, самооцінювання дає можливість виявити проблемні питання до того, як вони стануть предметом державного нагляду, оцінити їхню важливість, визначити пріоритети та завчасно організувати необхідні ремонтні, технічні й організаційні заходи. Особливого значення вказане набуває під час підготовки до опалювального періоду. Своєчасне виявлення та усунення недоліків дає змогу підвищити готовність теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період та зменшити ризики виникнення аварійних ситуацій.

"Дерегуляція передбачає не лише зменшення адміністративного навантаження, а й підвищення відповідальності суб'єкта господарювання за належний стан та безпечну експлуатацію обладнання", – наголосили в Держенергонагляді.

В інспекції зазначили, що наказом Міністерства енергетики України від 17 вересня 2020 року № 600 затверджено уніфіковану форму акта та перелік питань, які використовуються під час здійснення державного нагляду у сфері теплопостачання. Документ розроблено в межах підходів до дерегуляції та забезпечення прозорості, зрозумілості й передбачуваності державного нагляду.

Визначені наказом питання узагальнюють ключові вимоги нормативно-правових і нормативно-технічних документів, дотримання яких є необхідною умовою безпечної, надійної та належної експлуатації теплового господарства.

"Цей перелік може використовуватися не лише під час державного нагляду, а й як практичний інструмент внутрішнього контролю – для самостійної оцінки фактичного стану обладнання, виявлення недоліків та своєчасного вжиття заходів для їх усунення", – вказали в Держенергонагляді.

Використовуючи перелік питань, суб'єкт господарювання може оцінити, зокрема технічний стан теплових установок і мереж, готовність джерел теплової енергії, теплових мереж та тепловикористовувальних установок до роботи в опалювальний період, стан систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання, а також дотримання встановлених режимів постачання теплової енергії.

Держенергонагляд рекомендує суб'єктам господарювання використовувати затверджений перелік питань як практичний інструмент регулярного самоконтролю – щоб вчасно бачити проблеми, не чекати на їх виявлення під час перевірки та самостійно забезпечувати належний технічний стан теплового господарства, доповнили в інспекції.