Частка продажів квартир девелопера "Ріел" за програмою "єОселя" влітку виросла більше ніж удвічі

Частка продажів квартир девелопера "Ріел" за державною програмою "єОселя" влітку 2026 року виросла вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 11,67% від загального обсягу, повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна".

"Цього літа частка продажів квартир за програмою "єОселя" у "Ріел" зросла більш ніж удвічі – до 11,67% проти 4,67% минулого літа. Інтерес до програми залишається стабільно високим", – розповіли в пресслужбі девелопера.

Водночас кількість нових звернень щодо купівлі житла за програмою залишилася на рівні минулого літа, зазначив "Ріел".

Девелопер констатував виразний інтерес покупців до житла на первинному ринку. За даними компанії, більшість угод цього літа відбулася у київському ЖК Sister, який ще будується. Об'єкт акредитований двома банками – Sky Bank та Укргазбанком.

Крім того, у компанії розраховують завершити у вересні акредитацію до участі в "єОселі" першого та другого пускових комплексів першої черги ЖК Brother у Києві.

За даними порталу новобудов ЛУН, заснований 2003 року "Ріел" будує у Львові та Києві, ввів в експлуатацію 90 будинки 34 ЖК, на етапі будівництва 55 будинків у 15 ЖК.

Як повідомлялося, станом на 1 вересня 2026 року за програмою "єОселя" було видано кредитів на 50 млрд грн для 28 тис. родин. З початку 2026 року програмою по всій Україні скористалася 5,5 тис. українців, які отримали пільгові іпотеки на суму майже 11 млрд грн.