Домбровскіс та Корецький обговорили фінансові потреби України

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс та прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорили фінансові потреби України.

Це була перша розмова після призначення Корецького на посаду керівника українського уряду.

"На моїй першій зустрічі з прем'єр-міністром України Корецьким ми обговорили фінансові потреби України на 2026-2027 роки. Ми зосередилися на впровадженні реформ, пов'язаних з фінансуванням та підготовкою фінансової стратегії на 2027 рік. Вкрай важливо, щоб міжнародні партнери виконали свої зобов'язання, зміцнюючи Україну разом з ЄС", – написав про розмову Домбровскіс.

Розповідаючи про перше спілкування двох високопосадовців, речник Європейської комісії з питань економіки Балаш Уйварі повідомив, що сторони обговорили три важливі моменти.

"Вони обговорили фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Це перше. По-друге, вони розглянули впровадження реформ, необхідних для розблокування фінансування в рамках програми кредитування на 90 млрд. І по-третє, вони розглянули підготовку до стратегії фінансування України на 2027 рік. Отже, як ви знаєте, Україна має підготувати стратегію фінансування як на 2026, так і на 2027 роки, щоб отримати доступ до 90-мільярдного кредиту", – сказав він.

За словами речника, співрозмовники також погодилися, щоб і "інші міжнародні партнери взяли на себе зобов'язання та запропонували допомогу, чи то в бюджетній сфері, чи в сфері оборони, на додаток до зобов'язань ЄС".

Уйварі також нагадав про висновки місії МВФ в Україну на минулому тижні. "Це важливо, тому що, як ви знаєте, програма макрофінансової допомоги ЄС тісно пов'язана з програмою МВФ, яка розгортається в країні. І спільна мета полягає в тому, щоб Україна просунула реформи, які зміцнюють економічну стійкість країни. Отже, надалі ми продовжуватимемо дуже інтенсивно технічні контакти між нами та Україною, а також підтримуватимемо зв'язок на політичному рівні", – наголосив речник Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання чи обговорювалося питання дефіциті бюджету України на суму в 27 млрд доларів, та чи зробила українська сторона запит на попереднє фінансування, Уйварі повідомив, що спочатку Європейській комісії потрібно "отримати чітке уявлення про те, яка бюджетна чи фінансова ситуація". "Це крок номер один. А потім, як потенційний крок номер два, ви можете розглянути шляхи її вирішення. Отже, сьогоднішній день точно стосувався першого кроку – оцінки ситуації, отримання інформації від України. І, як я вже казав, тут потрібно буде ще багато роботи", – додав він.

За словами речника, Європейська комісія продовжить на технічному рівні роботу з МВФ, щоб "дізнатися їхню точку зору на ситуацію". "Тому, перш ніж ми зможемо встановити конкретну цифру, знадобляться додаткові обговорення, і саме цим ми будемо займатися найближчими днями та тижнями", – наголосив Уйварі.

Речник ствердно відповів на запитання щодо того, що українська сторона підіймала тему використання заморожених російських активів. "Це питання було піднято українською стороною, і Комісія підтвердила, що, як ми, до речі, неодноразово зазначали протягом останніх кількох тижнів, це питання ніколи не знімалося з порядку денного", – сказав він.