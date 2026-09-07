Нацбанк України поки зберігає макропрогноз, але бачить потребу в додатковому зовнішньому фінансуванні, – глава

Національний банк України (НБУ), незважаючи на зростання російських обстрілів, поки зберігає свій макропрогноз, який він оновив наприкінці липня, але бачить потребу в додатковому зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 рр., заявив голова НБУ Андрій Пишний на зустрічі з керівниками 30 найбільших банків.

"Говорили й про макроекономічні наслідки посилення обстрілів. Поки залишаємося в межах базового сценарію нашого прогнозу, водночас уважно оцінюємо, як зміна безпекової ситуації впливатиме на економіку", – написав він у Facebook за підсумками зустрічі.

За його словами, оцінку поточної економічної ситуації та фінансування України у 2026-2027 рр. Нацбанк також обговорював минулого тижня з експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми вже розуміємо, що Україна матиме додаткову потребу в коштах від партнерів. Щоб їх отримати, країна повинна бути ефективною у виконанні міжнародних зобов'язань", – наголосив Пишний, однак не уточнив, про яку додаткову суму йдеться.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці липня повернув прогноз зростання реального ВВП у 2026 році до рівня 1,8%, на якому він очікував його у січні, після погіршення у квітні до 1,3%. У 2027 році Нацбанк, як і у квітні, очікує пришвидшення економічного зростання до 2,8% завдяки інвестиціям у виробничі потужності, стабілізації енергетичного сектору, збільшенню врожаїв і стійкому споживчому попиту.

Щодо інфляції, то НБУ наприкінці липня погіршив її прогноз на 2026 рік до 10,0% з 9,4% у попередньому квітневому прогнозі, а на 2027 рік – до 6,9% з 6,5%.

МВФ у червні-липні погіршив прогноз зростання реального ВВП України цього року до 1,0-1,6% з 1,8-2,5%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого – в діапазоні 1,8-2,5%.

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1,6% з 2,4%, на яких базувався держбюджет-2026 під час його затвердження наприкінці минулого року. За оптимістичного сценарію, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання ВВП наступного року могло б становити 4,5%, тоді як за менш оптимістичного – 1,3%.

Міністр фінансів Сергій Марченко минулого тижня в інтерв'ю Euronews заявив, що базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд, попередньо непокрита потреба на 2027 рік оцінюється у $32,6 млрд.