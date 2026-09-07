Об'єкти мережі "Укрнафти" на вихідних були 4 рази атаковані РФ

Починаючи з вечора 5 вересня РФ чотири рази атакувала цивільну інфраструктуру мережі UKRNAFTA, повідомило АТ "Укрнафта".

"Учора (6 вересня – ІФ-У) ввечері російський дрон влучив в один з об'єктів мережі UKRNAFTA у Київській області. Внаслідок удару виникла пожежа, зафіксовано значні пошкодження обладнання", – повідомила компанія у Facebook у неділю.

Потім близько опівночі з 5 на 6 вересня БпЛА атакували складське приміщення АЗК у Запоріжжі. Пошкоджено капітальні будівлі.

"Ще один удар стався вночі також у Запоріжжі. Дрони атакували територію іншого АЗК: пошкоджено обладнання та навіс, через падіння уламків виникло займання трави", – проінформували в "Укрнафті".

Вранці 6 вересня під удар потрапив ще один АЗК UKRNAFTA у Дніпропетровській області.

"Найголовніше – внаслідок усіх чотирьох атак люди не постраждали. Росія продовжує системно атакувати цивільну інфраструктуру, яка забезпечує людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети у таких ударах немає. Це терор проти мирного населення", – наголосив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За його словами, компанія продовжує працювати, відновлювати пошкоджені об'єкти та забезпечувати пальним громадян, бізнес і критично важливі служби.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

"Укрнафта" за підсумками 2025 року стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.