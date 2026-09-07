"Інтергал-Буд" почав продаж квартир у ЖК "Нові Сирецькі Сади"

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" розпочала продажі житлового комплексу "Нові Сирецькі Сади" у Подільському районі Києва, який є продовженням масштабного комплексу "Сирецькі Сади", повідомляє пресслужба компанії.

"За роки реалізації "Сирецькі Сади" стали не просто житловим комплексом, а місцем, де живуть кілька тисяч сімей і сформувалося власне дружнє ком'юніті. Водночас "Нові Сирецькі Сади" – це не просто продовження вже знайомого формату. Ми переглянули архітектуру, інфраструктуру та благоустрій, щоб адаптувати проєкт до сучасних запитів покупців – від планувань квартир до організації просторів для відпочинку, спорту та сімейного дозвілля", – зазначила Ольга Боровик, бренд-маркетолог компанії "Інтергал-Буд".

Наразі вже розпочато будівництво чотирьох будинків (проєктні №11, №12, №13 та №14) висотою 24 поверхи на 805 квартир. На старті продажу доступні квартири в будинках №11 та №12, площею від 34 до 83 кв. м, стартова ціна від 54 тис. кв. м. У рамках цієї черги також розпочато будівництво багаторівневого паркінгу на 1426 машиномісць, на території комплексу передбачені ще 172 готових машиномісця.

Однією з переваг нових будинків стане автономність інженерних систем. У будинках передбачена власна дахова газова котельня, яка забезпечуватиме незалежне опалення без прив'язки до міських мереж.

Планове завершення будівництва будинків №11 та №12 – перший квартал 2029 року.

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2025 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію близько 195 тис. кв. м нерухомості, з них 108,9 тис. кв. м житла (1702 квартири) та 38,5 тис. кв. м комерційної нерухомості (включно з коморами та паркінгами).