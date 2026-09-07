McDonald's Україна працює над відновленням стабільного меню у мережі

ПП "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна" скорочене меню у деяких ресторанах.

"Через затримки у постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах. Ми працюємо разом із нашим логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів. Актуальне меню конкретного ресторану можна переглянути у застосунку McDonald's, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки", – повідомили у пресслужбі компанії.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі McDonald's забезпечує роботою майже 11 тис. українців. Наразі працює 130 у 43 населених пунктах.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald's в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. Торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).