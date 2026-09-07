Уряд дозволив продовжувати до 180 днів строки розрахунків за експортними контрактами для аграріїв

Кабінет міністрів України розширив перелік аграрних товарів, за експорт та імпорт яких можна продовжити встановлені Національним банком України (НБУ) строки розрахунків максимум на 180 днів.

Висновки про продовження строків за зверненнями резидентів видаватиме Міністерство економіки та довкілля, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

До розширеного переліку включено, зокрема, пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, насіння ріпаку або кользи, насіння соняшнику, соєву, соняшникову, ріпакову або гірчичну олії, а також макуху.

"Український аграрний експорт сьогодні працює в умовах безпрецедентних логістичних викликів. Через російські атаки на портову інфраструктуру значну частину вантажопотоків довелося переорієнтовувати на альтернативні маршрути. Це збільшує тривалість доставки та може призводити до затримок у розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами. Ми маємо враховувати ці об'єктивні обставини та не створювати додаткових ризиків для українських експортерів", – цитує пресслужба міністра агрополітики Тараса Висоцького.

Як зазначено у повідомленні, урядове рішення дозволить врахувати збільшення строків експортної логістики в умовах воєнних ризиків та зменшити ризик застосування фінансових санкцій до українських експортерів у випадках, коли затримка надходження валютної виручки спричинена обставинами, що не залежать від них.