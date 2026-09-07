Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Ощадбанк надав EUR10,34 млн на три СЕС потужністю 18,3 МВт на Хмельниччині

1 хв читати
Додати як джерело
Ощадбанк надав EUR10,34 млн на три СЕС потужністю 18,3 МВт на Хмельниччині

Державний Ощадбанк надав ТОВ "Еко-Фотуре "Кам'янка" EUR10,34 млн кредиту на будівництво трьох сонячних електростанцій загальною потужністю 18,322 МВт у Хмельницькій області, повідомила фінустанова у понеділок.

Разом із СЕС планується встановити систему накопичення енергії потужністю 50 МВт. Очікуване виробництво комплексу після введення в експлуатацію – до 22,6 тис. МВт*год електроенергії на рік.

За даними Ощадбанку, це найбільший за обсягом фінансування енергетичний проєкт банку у сегменті мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ).

"Від початку року Ощадбанк профінансував будівництво сонячних електростанцій загальною потужністю 42,6 МВт майже на 850 млн грн", – зазначила членкиня правління банку Наталя Буткова-Вітвіцька, відповідальна за ММСБ.

Будівництво об'єктів здійснюватиме ТОВ "Солар Стальконструкція", яке працює на ринку з 2012 року та має досвід реалізації понад 5 ГВт проєктів сонячної енергетики і систем накопичення енергії у 20 країнах.

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 518,87 млрд грн посідав друге місце серед 59 банків України. Загальний кредитний портфель банку за перше півріччя зріс на 6,7% – до 136,83 млрд грн.

#ощадбанк #кредит #сес
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Бюджетна ситуація найгірша з 2022р., дефіцит зовнішнього фінансування України у 2027р. $32,6 млрд – глава Мінфіну

Бюджетна ситуація найгірша з 2022р., дефіцит зовнішнього фінансування України у 2027р. $32,6 млрд – глава Мінфіну

Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд, попередньо непокрита потреба на 2027 рік оцінюється …

Читати
Найбільше складської інфраструктури постраждало на Київщині та Дніпропетровщині – міністр агрополітики

Найбільше складської інфраструктури постраждало на Київщині та Дніпропетровщині – міністр агрополітики

Найбільше складської інфраструктури внаслідок російських атак постраждало у Київській та Дніпропетровській областях, повідомив міністр аграрної політ…

Читати
Мудра просила додатково розглянути кандидатуру Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку – директор рекрутингової компанії

Мудра просила додатково розглянути кандидатуру Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку – директор рекрутингової компанії

Ірина Мудра просила додатково розглянути кандидатуру Миколи Гладишенка до наглядової ради Сенс Банку після того, як він не потрапив до первинного шор…

Читати