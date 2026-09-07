Ощадбанк надав EUR10,34 млн на три СЕС потужністю 18,3 МВт на Хмельниччині

Державний Ощадбанк надав ТОВ "Еко-Фотуре "Кам'янка" EUR10,34 млн кредиту на будівництво трьох сонячних електростанцій загальною потужністю 18,322 МВт у Хмельницькій області, повідомила фінустанова у понеділок.

Разом із СЕС планується встановити систему накопичення енергії потужністю 50 МВт. Очікуване виробництво комплексу після введення в експлуатацію – до 22,6 тис. МВт*год електроенергії на рік.

За даними Ощадбанку, це найбільший за обсягом фінансування енергетичний проєкт банку у сегменті мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ).

"Від початку року Ощадбанк профінансував будівництво сонячних електростанцій загальною потужністю 42,6 МВт майже на 850 млн грн", – зазначила членкиня правління банку Наталя Буткова-Вітвіцька, відповідальна за ММСБ.

Будівництво об'єктів здійснюватиме ТОВ "Солар Стальконструкція", яке працює на ринку з 2012 року та має досвід реалізації понад 5 ГВт проєктів сонячної енергетики і систем накопичення енергії у 20 країнах.

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 518,87 млрд грн посідав друге місце серед 59 банків України. Загальний кредитний портфель банку за перше півріччя зріс на 6,7% – до 136,83 млрд грн.