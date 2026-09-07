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Економіка

Ferrexpo відновило виробництво

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Ferrexpo відновило виробництво

Гірничорудна компанія Ferrexpo із основними активами в Україні повідомила про відновлення виробництва на своїх підприємствах в Україні.

"Ми раді відновити виробництво в Україні, і я хотів би подякувати нашому колективу, який вкотре продемонстрував відданість справі та рішучість, забезпечивши відновлення роботи підприємства протягом вихідних", – сказав тимчасовий CEO Ferrexpo Лучіо Дженовезе.

Згідно з пресрелізом, після залучення коштів у розмірі $100 млн, про яке було оголошено 4 вересня 2026 року, компанія організувала необхідні заходи протягом вихідних, і виробництво було відновлено з використанням однієї лінії з виробництва окатишів.

З огляду на численні задокументовані випадки нападів на порти та судна в Чорному морі, компанія планує зосередитися на експорті продукції клієнтам з Європи, йдеться у біржовому повідомленні Ferrexpo у понеділок.

Як повідомлялось на початку серпня Ferrexpo призупинила виробництво в Україні в умовах постійної загрози російських нападів в українських портах та навколо них для збереження обігових коштів.

Станом на 30 червня 2026 року чиста грошова позиція групи (за вирахуванням зобов'язань за договорами оренди) становила приблизно $21 млн проти $25 млн на 31 березня 2026 року та $47 млн на 31 грудня 2025 року.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Лондонська фондова біржа (LSE) з травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії вчасно опублікувати річну звітність.

#робота #ferrexpo
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