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Економіка

Кабмін виділив кошти на компенсацію відновлення пошкодженого житла у Вишневому під Києвом

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Кабмін виділив кошти на компенсацію відновлення пошкодженого житла у Вишневому під Києвом
Фото: ДСНС

Кабінет міністрів виділив 2,3 млрд грн для надання компенсацій на відновлення пошкодженого житла, в тому числі для жителів Вишневої територіальної громади (Бучанський р-н Київської обл.).

Згідно з розпорядженням №884 від 3 вересня, уряд виділив Міністерству розвитку громад та територій 2,3 млрд грн для надання компенсацій на відновлення пошкодженого житла, у тому числі для жителів Вишневої територіальної громади Бучанського району Київської області, які постраждали 6 липня 2026 року внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

Зазначається, що виплати буде надано відповідно до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення".

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж знищено забудову на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.

Згодом уряд доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд грн на підтримку громади Вишневого.

#вишневе #уряд #фінанси #компенсації #житло
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