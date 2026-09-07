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Економіка

Понад 380 тис. родин у прифронтових громадах отримають по 19,4 тис. грн на опалювальний сезон – Корецький

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Понад 380 тис. родин у прифронтових громадах отримають по 19,4 тис. грн на опалювальний сезон – Корецький
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Понад 380 тис. родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 грн на проходження опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Це підтримка для українців, які найбільше її потребують: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій, зокрема, частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. 

"Заяву можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту", – розповів прем'єр.

#допомога #опалювальний_сезон #прифронтові_території
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