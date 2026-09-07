Нафта торгується в плюсі, Brent $97,3 за барель

Ціни на нафту еталонних марок зростають у понеділок вранці на тлі чергового обміну ударами між США та Іраном.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 8:15 кч, торгуються $97,28 за барель, що на $1 вище, ніж на закритті попередніх торгів. У п’ятницю вони зросли на $0,76 (0,8 %), до $96,28 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в жовтні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $0,98 (1,07%), до $92,46 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зросла на $0,18 (0,2%), до $91,48 за барель.

У суботу Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що американські військові атакували три пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) танкери після того, як КСІР зробило спробу завдати ракетного удару по американському авіаносцю та ракетному есмінцю.

У відповідь на дії сил CENTCOM іранські військові завдали серії ударів по шести торговельних суднах, пов’язаних із США, зокрема по трьох танкерах в Ормузькій та в Перській затоках, повідомляє іранська телерадіокомпанія IRIB.

Інвестори також оцінюють новини про те, що міністри семи країн ОПЕК+ (Росія, Саудівська Аравія, Алжир, Кувейт, Ірак, Казахстан та Оман) за підсумками традиційної щомісячної онлайн-зустрічі ухвалили рішення продовжити дію вересневих квот на видобуток нафти на жовтень.

Граничний рівень видобутку нафти для лідерів угоди — Саудівської Аравії та Росії — збережено на рівні 10,478 млн б/д та 9,949 млн б/д відповідно. Ірак має право видобувати 4,431 млн б/д, Кувейт — 2,676 млн б/д, Казахстан — 1,628 млн б/д, Алжир — 1,007 млн б/д, Оман — 841 тис. б/д.