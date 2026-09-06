Корецький обговорив стан державних фінансів і потреби України з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що разом із міністром фінансів та міністром економіки "детально обговорив реальний стан державних фінансів і потреби України на цей та наступний роки" з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції з питань національної безпеки, дипломатами та керівниками посольств.

"Поінформували партнерів про наслідки російського терору проти бізнесу та цивільної інфраструктури. Розповіли про головні пріоритети та виклики Уряду напередодні зими в економічній і соціальній сферах. Підтвердили нашу відданість продовженню євроінтеграційних реформ задля прискорення необхідних рішень і отримання макрофінансової допомоги", – написав Корецький у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що вартість ведення війни зростає, ворог суттєво наростив виробництво та запуск дронів і ракет, і Україна має реагувати відповідно, і для цього потрібно більше ресурсів.

"Розраховуємо на спільні рішення, потрібні для забезпечення необхідного фінансування. Зі свого боку маємо чіткий план дій, як виконати нашу частину роботи, щоб отримати передбачену на цей рік міжнародну допомогу", – зазначив прем'єр.

Він також додав: "У нас однакове бачення наступних кроків. Головний висновок зустрічі – Україна та українці не наодинці з ворогом".