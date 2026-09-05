Росія нищить українську металургію – заява "Метінвесту" після обстрілу та зупинки "Каметсталі"

Чергова атака Росії в ніч на 5 вересня балістичними ракетами по цивільному металургійному підприємству групи "Метінвест" – "Каметсталь" (Кам'янське, Дніпропетровська обл.), яка призвела до його зупинки, загибелі п'яти працівників та поранення ще чотирьох, свідчить про системність ударів та мету знищити українську металургію, йдеться у заяві "Метінвесту".

"Унаслідок атаки пошкоджено аглодоменне виробництво, енергетичну та транспортну інфраструктуру підприємства. Комбінат був змушений повністю зупинити всі виробничі процеси… Терміни відновлення та запуску виробничих процесів наразі невідомі", – зазначається у інформації.

Як повідомлялося, Росія у ніч на 27 серпня цього року в черговий раз вдарила по "Запоріжсталі" – п'ять ракет влучили в те саме місце, де під час попереднього обстрілу загинули люди, що призвело до зупинки підприємства.

"Метінвест" наголосив, що ворог застосував тактику, яку вже використовував під час атак на українські промислові підприємства: від моменту оголошення повітряної тривоги до ракетного удару минуло лише кілька хвилин – часу, недостатнього для того, щоб усі працівники встигли дістатися захисних споруд.

"Держава-терорист не припиняє своїх звірячих спроб зупинити українську економіку. На території "Каметсталі" не було жодних військових цілей, військової техніки чи військового виробництва. Тут працювали виключно цивільні люди, які виплавляли чавун та сталь виключно для цивільних потреб", – прокоментував удар операційний директор групи Олександр Мироненко.

Згідно із заявою, наразі на підприємстві тривають невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. Після завершення розбору завалів фахівці отримають доступ до пошкоджених ділянок і зможуть провести повне обстеження обладнання й інфраструктури, щоб оцінити масштаби руйнувань і визначити можливі подальші кроки щодо відновлення виробництва.

"Каметсталь" створено на базі ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ) і ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК). Входить до групи "Метінвест".

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".