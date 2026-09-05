Партнери Rozetka скаржаться на відмову маркетплейсу компенсувати втрачений товар і подальше списання коштів за послуги

Партнери маркетплейсу Rozetka, чия продукція зберігалася за системою фулфілменту на зруйнованому внаслідок російського обстрілу розподільчому центрі в Броварах, заявили про відмову компанії виплачувати компенсації за знищені товари, відсутність документів щодо інвентаризації та продовження нарахування плати за послуги зберігання й обробку посилок.

“Мені відмовляють у компенсації згідно договору, компанія продовжує списувати з рахунку оплату за зберігання знищеного товару, а також за обробку і видачу посилок, які згоріли. Нам не надали жодних документів – ні актів звірки товару, ні сертифікату Торгово-промислової палати. Мої звернення про компенсації і претензії відкрито ігнорують", - повідомила підприємниця Анна Гетьманчук у тематичній спільноті “Підприємці-власники малого бізнесу” у Facebook.

Вона додала, що на зустрічі з постраждалими підприємцями представники компанії заявили про відсутність коштів для виплат, а тривала інвентаризація залишків продукції блокує повернення вцілілого товару й призводить до списання коштів у від'ємний баланс. Загалом, за словами підприємиці, на складі було знищено понад 7 тис. одиниць товарів її виробництва.

Як повідомлялося, у серпні внаслідок комбінованого російського удару було повністю знищено автоматизований складський комплекс Rozetka у Броварах вартістю $70 млн, який обробляв 100 тис. замовлень на день та на якому під час атаки перебувало 92 співробітники. Співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна тоді зазначала, що через втрату об'єкта ритейлер змушений скоротити частину з понад 1 тис. працівників складу, пришвидшити трансформацію бізнес-моделі зі зменшенням частки власних продажів на користь розвитку маркетплейсу та розраховувати у відновленні виключно на власні сили.