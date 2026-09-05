Окупанти обстріляли ДМЗ Ярославського у Дніпрі, без жертв

Окупаційні війська обстріляли ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ, раніше – "Дніпрококс"), що входить до DCH Steel групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, обійшлося без жертв.

"В ніч на 5 вересня ворог завдав удару по території ДМЗ Петровка. Пошкоджені промислові та адміністративні об'єкти підприємства. Головне – без постраждалих", – написав на своїй сторінці у Facebook директор з корпоративних комунікацій групи Максим Мінюшкін у суботу.

У свою чергу на сторінці ДМЗ у Facebook уточнюється, що у ніч на 5 вересня 2026 року російські війська завдали ракетного удару по території Дніпровського металургійного заводу.

"Працівники підприємства завчасно перейшли до укриттів, тож унаслідок ворожої атаки люди не постраждали. Пошкоджено промислові та адміністративні об'єкти заводу. Розмір збитків уточнюється. Наразі на місці прильоту працюють фахівці ДСНС та поліції", – йдеться в повідомленні.

ДМЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату та виробів з них. Група DCH 1 березня 2018 року підписала договір про купівлю у Evraz Дніпровського метзаводу.

Джерела:

https://www.facebook.com/maxim.minjushkin

https://www.facebook.com/dmzua