14% підприємств ОПК не підтвердили критичність, але можуть подати документи на перевірку, – Міноборони

Міністерство оборони України завершило перегляд ухвалених до 7 липня рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) критично важливими, за результатами якого станом на 1 вересня 86% із них підтвердили свій статус та можливість бронювати військовозобов'язаних працівників відповідно до законодавства, повідомляється на сайті оборонного відомства в суботу.

"За результатами перегляду 14% підприємств не підтвердили статус критично важливих. Для його отримання вони можуть подати до Міністерства оборони України повний пакет документів відповідно до чинної процедури. Міноборони перевірить відповідність підприємства встановленим критеріям та за результатами розгляду ухвалить відповідне рішення", – йдеться в повідомленні.

Для підтвердження статусу критично важливих підприємства мали подати документи до 10 серпня. "Для більшості підприємств діяла спрощена процедура – без необхідності повторно подавати повний пакет документів. Зокрема, нею могли скористатися: виконавці і співвиконавці оборонних контрактів, у яких оборонна діяльність становить понад 50% загального обсягу виробництва; резиденти Defence City; окремі виробники вибухових речовин і боєприпасів; підприємства ОПК, авіабудівної та космічної галузей, які раніше отримали статус за сукупністю критеріїв", – йдеться в повідомленні.

Ці підприємства для підтвердження статусу подавали документи, що засвідчували актуальну відповідність критерію, на підставі якого Міноборони раніше визначило їх критично важливими.

"Можливість зберігати ключових фахівців безпосередньо пов'язана зі спроможністю стабільно виконувати оборонні замовлення та нарощувати виробництво. Тому наше завдання – щоб механізм критичності працював зрозуміло та допомагав підприємствам зберігати команди, від яких залежить забезпечення потреб Сил оборони", – зазначила радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

У Міноборони зазначили, що у серпні запрацював механізм оновлення військово-облікових даних онлайн через портал "Дія". До цього роботодавці подавали списки працівників для щорічної звірки даних вручну в паперовому вигляді.