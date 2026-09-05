Консорціум H2EU+Store з водню з України планує затвердити 1-й етап на EUR500 млн у 2028р – CEO RAG Austria

Консорціум щодо проєкту H2EU+Store RAG виробництва "зеленого" водню в західній Україні на базі сонячної та вітровоїелектроенергії для подальшого постачання у Європу, ініціаторами якого є RAG Austria AG та ТОВ "Еко-Оптіма", сподівається затвердити рішення про інвестиції у перший етап проєкту розміром EUR500 млн у 2028 році, повідомив CEO RAG Austria Маркус Міттереггер (Markus Mitteregger).

"Перший крок – EUR500 млн – має бути вирішено до 2028 року. Вже 2029 року має бути перший потік водню, змішаний з потоком природного газу", – сказав він на панелі "Відбудова разом з Україною": перетворення амбіцій на конкретні дії" на Європейському форумі у Альпбасі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міттереггер нагадав, що RAG Austria є четвертою за величиною компанією зі зберігання природнього газу в Європі, й із зменшення поставок газу з Росії вона зацікавилася ідею видобутку газу – водню – з сонячної енергії та його подальшої передачі газопроводами з подальшою подачею на комбіновані електростанції для виробництва тепла та електроенергії. Наявність гарних умов для будівництва СЕС та ВЕС та розвиненої інфраструктури в західній Україні та такого партнера "Еко-Оптіма", який є одним з найбільших їх операторів у регіоні, призвели до створення консорціуму для реалізації цієї ідеї, який розвиває цей проект все далі і далі.

"Наразі ми знаходимося на стадії, коли нам потрібно зробити детальне проектування. Ми зробили техніко-економічне обґрунтування, ми зробили базове проектування, і наразі наступним кроком буде виконання всього детального проектування щодо вітрової та сонячної енергетики. Ми вже розпочали роботу", – описав ситуацію CEO австрійської компанії.

Він додав, що консорціум встановив ділові відносини з українським оператором газових сховищ НАК "Нафтогаз України" та українським оператором трубопроводів ОГТСУ, зі словацьким оператором трубопроводів Eustream, австрійським оператором трубопроводів Gas Connect Austria, а також з баварським bayernets.

"Отже, все готово, і в нас також є три контракти з клієнтами з баварської хімічної промисловості, а також з австрійської промисловості, які потребують водню замість природного газу", – зазначив Міттереггер.

За його словами, проєкт отримав підтримку з України, і до нього готовий приєднатися ще один великий оператор ринку.

CEO RAG Austria додав, що Райффайзен Банк, який є найбільшим іноземним банком в Україні, готовий зробити з консорціумом "наступні великі кроки".

"Я сподіваюся, що до 2028 року ми святкуватимемо остаточне інвестиційне рішення", – ще раз наголосив Міттереггер та зазначив, що до 2032 року планується побудувати вже спеціалізований водневий трубопровід.

Щодо необхідних кроків для реалізації проєкту згідно плану, він виділив інструменти покриття ризику, взаємна сертифікація та гарантії можливості змішування природного газу та водню.

CEO RAG Austria пояснив, що коли виробляється "зелена" енергія, перетворена у водень, потрібна сертифікація RFNBO, яка б підтверджувала, що це справді "зелений" водень, що його можна подавати в газову мережу, щоб цю сертифікацію визнавали всі країни, куди цей водень постачається.

"Звучить просто, але це нелегко. Вже три роки ми ведемо переговори з німецьким урядом", – навів приклад Міттереггер. За його словами, змішування, а мова йжде про 2-4% водню у природному газі – це ще одне питання, яке обговорюється в Брюсселі, і його також слід обговорити між Австрією та Україною.

Він наголосив, що поки ці проблеми не вирішені, остаточного інвестиційного рішення не буде, бо на нього не можна буде залучити банківське та інше фінансування

В той же час CEO RAG Austria зазначив, що відкладати проєкт та чекати на завершення війни також не можна, бо консорціум не єдиний, хто шукає зручні ділянки для СЕС та ВЕС, і, як попереджає "Еко Оптіма", яка побудувала вже багато таких станцій, потім буде вже пізно.

Член правління Raiffeisen Bank International AG Райнер Шнабль (Rainer Schnabl) підтвердив обговорення із консорціумом реалізації його проєкту на двосторонній зустрічі та необхідні для цього умови.

На його думку, H2EU+Store також міг би залучити кошти від створеного неодавнео флагманського інвестиційного фонду Європейського Союзу на EUR500 млн в акцыонерний капітал.

Як повідомлялося, учасниками проєкту також є Open Grid Europe (OGE) (Німеччина), Bayerngas (Німеччина), NAFTA (Словаччина), MND (Чехія).

На сайті H2EU+Store зазначено, що проєкт структурований у три фази із відповідним розвитком нових фотоелектричних, вітрових та електролізних потужностей в Україні та конверсії транспортної інфраструктури та сховищ у Центральній Європі. Наразі для фази 1 готується перший проєкт з виробництва приблизно 9 тис тонн водню у рік з доведенням до 2032 року до 62 тис. тонн.