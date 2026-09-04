НБУ розширив можливості банків щодо забезпечення кредитів для бізнесу і громад

Національний банк України (НБУ) ухвалив другий пакет заходів для розширення кредитування бізнесу та місцевих громад в умовах посилення російських обстрілів виробничих і складських потужностей та об’єктів критичної й соціальної інфраструктури, повідомив регулятор у п’ятницю.

Нацбанк дозволив банкам враховувати як прийнятне забезпечення за кредитами майнові права на грошові кошти, які підприємство має отримати за вже відвантажені товари, виконані роботи або надані послуги. Для такого забезпечення встановлено коефіцієнт ліквідності 0,3.

Коефіцієнт ліквідності безумовних та безвідкличних гарантій міських і обласних рад у національній валюті підвищено з 0,5 до 0,8.

Нацбанк очікує, що ці зміни розширять доступ до фінансування виробників і ритейлерів, які не мають достатнього обсягу основних засобів для застави, а також муніципальних та інших підприємств, що реалізують інфраструктурні проєкти за гарантіями органів місцевого самоврядування.

Для врахування майнових прав на виручку як забезпечення банк має дотримуватися низки умов. Товар повинен бути фактично відвантажений, роботи виконані або послуги надані, загальний строк оплати за договором не може перевищувати 365 днів, а розрахунки мають здійснюватися на рахунок позичальника у банку-кредиторі.

Окремими змінами НБУ уніфікував підходи до врахування портфельних гарантій під час пом’якшення кредитного ризику. Для гарантій із двома рівнями покриття – індивідуальним і портфельним – визначено умови, за яких банк може враховувати їх на рівні індивідуального покриття.

Регулятор також продовжив тестові періоди для банків за правилами розрахунку експозицій, зважених за кредитним ризиком, та значних експозицій.

"Новий пакет заходів стане логічним продовженням нашого комплексу кроків для підтримки бізнесу, постраждалого від російських атак, а саме першого пакету заходів та наданих банкам ґрунтовних рекомендацій. Ми й далі розроблятимемо кроки з підтримки економіки в умовах війни у тісній кооперації з банківською спільнотою", – зазначив голова центробанку Андрій Пишний.

Зміни внесено постановами правління НБУ №98 і №99 від 3 вересня, які набирають чинності 5 вересня.

Як повідомлялося, на початку серпня НБУ вже пом’якшив низку вимог до кредитування бізнесу. Зокрема, регулятор дозволив банкам не визнавати дефолт боржників у разі короткострокової, до одного року, реструктуризації заборгованості через спричинені війною фінансові труднощі. Послаблення поширюється на юридичних осіб та фізосіб-підприємців, борги яких реструктуризовано з 1 липня 2026 року до 1 вересня 2027 року включно.

НБУ також тимчасово полегшив умови врахування аграрної продукції як застави за кредитами підприємствам АПК: коефіцієнт її ліквідності підвищено з 0,4 до 0,75, а максимальний строк кредитного договору, за яким така застава може враховуватися, – до 18 із 12 місяців. Ці послаблення діятимуть до 1 вересня 2027 року.