NAUDI наголошує на доопрацюванні вимог та контролі якості в закупівлі FPV-дронів на оптоволокні

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) заявляє про необхідність доопрацювати вимоги та контроль якості під час закупівель FPV-дронів на оптоволокні, повідомила асоціація у Facebook в п’ятницю.

"Без запровадження жорсткого, безкомпромісного контролю якості на всіх етапах ці системні проблеми вирішити неможливо. Оголошена "Агенцією оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони масштабна процедура закупівлі сотень тисяч FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні на декілька десятків мільярдів гривень наразі містить критичні ризики саме через нехтування цими принципами", – пояснили в NAUDI.

За даними асоціації, станом на зараз у війську показник розривів низькоякісних котушок у деяких моделей перевищує 50%.

Водночас, за твердженням NAUDI, технічні вимоги до закупівлі не містять низки параметрів оптоволокна, зокрема товщини кабелю, розривного навантаження та коефіцієнта затухання сигналу.

Крім того, асоціація вказує на відсутність у вимогах окремих базових льотних характеристик дронів, зокрема робочої висоти, швидкості та злітної маси.

На думку NAUDI, орієнтація на найнижчу ціну за відсутності регламентованого механізму перевірки якості під час приймання може створювати ризик постачання продукції, непридатної для виконання бойових завдань.

Асоціація зазначила, що ця процедура є першим таким досвідом, зокрема щодо формування технічних характеристик для оцінки пропозицій, та висловила сподівання на подальше доопрацювання вимог після діалогу з представниками ринку.

Своєю чергою Українська рада зброярів у Facebook наголосила на потребі створення єдиного органу, відповідального за формування та реалізацію оборонно-промислової політики.

"Йдеться не обов’язково про відновлення колишнього Мінстратегпрому. Важливо створити спроможний державний орган із чіткими повноваженнями, достатніми ресурсами та визначеною політичною відповідальністю", – підкреслили у Раді зброярів.

На її думку, відповідний орган має формувати середньострокову оборонно-промислову політику, узгоджену з потребами Сил оборони та бюджетним плануванням, координувати розвиток виробничих спроможностей та технологій, а також бути точкою взаємодії держави з українськими виробниками, залучати виробників і профільні асоціації до підготовки рішень та забезпечувати просування української оборонної продукції за кордоном.

У Раді зброярів пояснюють, що відстутність цього органу ускладнює розв’язання питань виробників, координацію державної політики, залучення інвестицій, розвиток виробничих спроможностей та вихід українських компаній на міжнародні ринки.

Серед інших причин Рада зброярів назвала закупівлю озброєння та розвиток оборонної промисловості, які взаємопов’язані, однак потребують різних управлінських підходів.

"Рада зброярів підтримує створення єдиного державного органу, відповідального за формування та реалізацію політики розвитку оборонної промисловості", – йдеться у повідомленні.

На початку тижня український виробник "Генерал Черешня" вимагав від АОЗ "ДОТ" призупинити чи скасувати конкурентну закупівлю FPV-дронів на оптоволокні та перевести її у систему "Прозорро", тоді як колишній радник міністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко та народна депутатка Мар’яна Безугла радили ігнорувати такі заклики.

Раніше АОЗ оголосила тендер на закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) за встановленими тактико-технічними характеристиками (ТТХ), у межах якого планується закупити, зокрема, логістичні та ударні комплекси.

Серед інших тендерів – закупівля FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні та тендер на deep-strike дрони, за яким планується закупити кілька класів далекобійних БпЛА, що можуть автономно виконувати польотне завдання і відрізняються дальністю польоту та масою бойової частини.