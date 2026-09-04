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Економіка

Кабмін продовжив період виплати допомоги на проживання для ВПО ще на один шестимісячний період

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Кабмін продовжив період виплати допомоги на проживання для ВПО ще на один шестимісячний період

Кабінет міністрів України продовжив державну підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на проживання ще на один шестимісячний період, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду. Максимальну кількість таких періодів збільшено з п’яти до шести", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що також врегульовано механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім’ї ВПО та мають право на її отримання. Зокрема, виплата на наступний шестимісячний період продовжуватиметься автоматично.

Крім того, уточнено порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України відповідно до вимог законодавства.

#кабмін #впо
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