Кооргрупа ЄС з питань газу не побачила необхідності в додаткових заходах щодо наповнення сховищ – ЄК

Єврокомісія (ЄК) не розглядає питання про прийняття спеціального акту щодо зниження цільових показників наповнення газових сховищ до 75%, заявила офіційна представниця ЄК Анна-Кайса Ітконен.

"Наразі немає необхідності розглядати це питання, оскільки вчора відбулося засідання координаційної групи з питань газу і було ухвалено рішення, що наразі немає потреби в подальших діях", – сказала речниця в п’ятницю на брифінгу в Брюсселі.

На запитання, чи буде ухвалено так званий "делегований акт" щодо зниження цільових показників наповнення газових сховищ до 75% у зв’язку з тим, що деякі країни, наприклад Німеччина, можуть більше не відповідати допустимому цільовому показнику в 80%, представниця ЄК пояснила, що цільовий показник у законодавстві щодо запасів газу становить 90%.

"І ми контактували з державами-членами, роз’яснюючи їм, що досягнення 80% буде достатнім для задоволення зимових потреб у майбутню зиму. І ще є додаткове послаблення в законодавстві, яке допускає 5%, – пояснила Ітконен. Таким чином, уточнила вона, 75% вже зараховуються за правилом про 80%.

"Тому зараз це питання не обговорювалося, але, звісно, координаційна група з питань газу продовжує регулярно проводити засідання. Наступне засідання також заплановано на вересень, і тоді ми будемо діяти далі. Нам, вочевидь, необхідно почути від держав-членів про їхню ситуацію та про те, як їм вдалося заповнити свої сховища. Зараз ми досягли приблизно 65% заповнення сховищ ЄС", – підсумувала речниця ЄК.